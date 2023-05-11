Украина потеряла главкома ВСУ

Фото: Министерство обороны Украины

Валерий Залужный

Такое редко, но случается. Из публичного поля полностью исчез командующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный. Дело дошло до того, что он лишь письмом ответил на любезное приглашение принять участие в заседании Военного комитета НАТО, объединяющего начальников генштабов стран — участниц Блока. Более того, он отказался присутствовать и выступать даже в режиме онлайн.

Вот тут-то по Украине и поползли ужасающие местный истеблишмент слухи о том, что, вероятно, Залужный либо убит, либо тяжело ранен. Основанием для таких предположений послужила информация о том, что генерал прибыл в Часов Яр вместе с советником офиса Владимира Зеленского по вопросам внутренней политики Алексеем Титоренко. Так вот гибель последнего под обстрелом вагнеровцев в Киеве подтвердили официально. А о судьбе Залужного, которого многие на Украине хотели бы видеть военным диктатором на посту президента, — полная тишина.

Именно такое долгое молчание украинских властей и удивляет, поскольку есть множество способов продемонстрировать даже раненого генерала так, чтобы картинка не подрывала бы и так весьма потрепанный боевой дух бойцов ВСУ.

Нет, прошлой зимой генерал Залужный действительно уже выпадал из публичной повестки, и уже тогда ползли слухи, что его, дескать, взорвали в автомобиле вместе с двумя помощниками. Но, почти по Марку Твену, слухи тогда оказались сильно преувеличенными.

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press Владимир Зеленский и Валерий Залужный

Известно, что популярность Залужного в войсках вызывает неприкрытую ревность Зеленского и его ближайшего окружения. Тесный президентский круг неоднократно пытался скомпрометировать главкома ВСУ, вбрасывая информацию то о его многочисленных военно-полевых женах, то о шикарной квартире, которую вдали от театра военных действий, в Европе, приобрели для его дочери. А потому вряд ли бы все удивились, если бы даже выяснилось, что спецслужбы Зеленского готовили покушение на генерала. Убийство легко можно было бы списать на российских спецагентов, а заодно обвинить Россию в проведении актов террора. Так сказать, убить двух зайцев сразу.

Повторимся, вполне можно предположить, что Залужному нечего было докладывать в натовских верхах, поскольку все вопросы свелись бы опять-таки к постоянно откладываемому наступлению — «контрнаступу». А лишний раз ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы и просить истребители F-16, без которых нет счастья укронацикам, — значит дополнительно раздражать хозяев и меценатов, теряющих терпение. Но необходимость, как доложили в Брюссель, полностью сосредоточиться на подготовке того самого «наступа» не исключает публичного появления генерала.

Словом, все выглядит весьма странно. Тем более что если главнокомандующий просто ранен, для Киева это не только возможность устроить акцию по восхвалению его мужества, граничащего с героизмом: вот он — отец солдатам, «не щадящий живота своего». Это и прекрасный повод отсрочить наступление до середины лета, чего постоянно добивается команда Зеленского.

Ну что, подождем политического воскрешения или некролога. Оба этих явления будут иметь немалый резонанс.