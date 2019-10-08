https://static.news.ru/photo/e8f88520-e9ad-11e9-a63e-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Градус недоверия и конфронтации между Российской Федерацией и Западом достиг предела, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на международной конференции «Европейская безопасность: отойти от края пропасти» в Минске.

Не может не волновать тот факт, что градус недоверия и конфронтации между Россией и Западом достиг предела, — цитирует ТАСС главу государства.

По его словам, в считанные минуты Российская Федерация и НАТО могут пройти путь от локального конфликта до ядерной войны.

Ранее News.ru писал, что глава Белоруссии Александр Лукашенко обеспокоен планам НАТО провести масштабные учения в Польше. Манёвры должны начаться весной 2020 года. Мероприятия пройдут вблизи польско-белорусской границы. Европейское командование США сообщало, что к манёврам привлекут около 40 тысяч военнослужащих США и других стран. Тренировки пройдут на территории 10 государств, в том числе Германии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии. Основная их часть сконцентрируется в ФРГ и Польше. В учениях примут участие 18 государств. Манёвры Defender Europe 2020 («Защитник Европы — 2020») намечены на апрель–май 2020 года.