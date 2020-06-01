Лондон выступил против возвращения в G8 «агрессивной» России

https://static.news.ru/photo/fbebd2e8-a0fd-11e9-aa62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com

Лондон не поддерживает возвращение к формату «Большой восьмёрки» (G8) за счёт приглашения России, заявил представитель премьер-министра Соединённого Королевства.

Он напомнил, что РФ исключена из международной организации после присоединения Крыма, и политика Москвы пока не устраивает Великобританию и её партнёров по G7.

Решения по членству G7 должны быть приняты единогласно всеми лидерами G7, — цитирует политика агентство PA Media.

В Лондоне отметили, что Кремль продолжает агрессивные действия и угрожает благополучию жителей королевства.

Президент США Дональд Трамп заявил, что откладывает проведение саммита «Большой семёрки» с июня на сентябрь 2020 года и планирует пригласить на него представителей ещё четырёх стран, включая РФ.

Как писал NEWS.ru ранее, отказ канцлера Германии Ангелы Меркель принимать участие в очном саммите G7 в Госдуме назвали продиктованным политическими соображениями. Об этом заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.