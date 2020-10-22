Лондон ввёл аналогичные ЕС санкции против России

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Великобритания, вслед за Евросоюзом, ввела антироссийские санкции. В документах значатся имена двоих граждан РФ и сотрудников ГУ Генштаба Минобороны РФ.

Причиной стала якобы кибератака на немецкое правительство в 2015 году, пишет РИА Новости. ЕС ввёл санкции в отношении шести российских чиновников и одного научно-исследовательского института из-за подозрений в отравлении политика Алексея Навального. Чёрный список опубликован, в профайле каждого чиновника объясняется, в чём конкретно его «вина».

Санкции Соединённых Штатов и Европы становятся безосновательными и непредсказуемыми, в то время как их действия мешают восстановлению мировой экономики. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин. По его словам, подобная тематика тематика будет мешать восстановлению рынков и мировой экономики. В качестве примера он привёл давление на проект «Северный поток — 2», включённый в закон об оборонном бюджете США.

Президент РФ Владимир Путин считает, что страна сможет справиться с последствиями антироссийских санкций. Такое мнение глава государства высказал на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Ранее NEWS.ru сообщал, что потери Украины от ответных санкций России в 20 раз превышают то, что страна получила, переориентировав экспорт в Европу. Об этом заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.