Лондон ввёл аналогичные ЕС санкции против России

Великобритания, вслед за Евросоюзом, ввела антироссийские санкции. В документах значатся имена двоих граждан РФ и сотрудников ГУ Генштаба Минобороны РФ.
Причиной стала якобы кибератака на немецкое правительство в 2015 году,
Санкции Соединённых Штатов и Европы становятся безосновательными и непредсказуемыми, в то время как их действия мешают восстановлению мировой экономики. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин. По его словам, подобная тематика тематика будет мешать восстановлению рынков и мировой экономики. В качестве примера он привёл давление на проект «Северный поток — 2», включённый в закон об оборонном бюджете США.
Президент РФ Владимир Путин считает, что страна сможет справиться с последствиями антироссийских санкций. Такое мнение глава государства высказал на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
Ранее NEWS.ru сообщал, что потери Украины от ответных санкций России в 20 раз превышают то, что страна получила, переориентировав экспорт в Европу. Об этом заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.