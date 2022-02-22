Лондон введёт санкции против политиков, голосовавших за признание ЛДНР

Новый пакет санкций, одобренный Лондоном, направлен в том числе против российских парламентариев, которые отдали свои голоса за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), сказано в сообщении, распространённом МИД Великобритании, пишет ТАСС. Также ограничения могут коснуться российского суверенного долга.

Великобритания распространит санкции на тех членов российской Госдумы и Совета Федерации, которые голосовали за признание независимости Донецка и Луганска в рамках грубого нарушения территориального суверенитета Украины, - подчёркивается в заявлении ведомства.

Великобритания также оставляет за собой право запретить экспорт высоких технологий в Россию, а также применить санкции в отношении российского суверенного долга, подчеркнули в МИД.

Мы готовы идти дальше, если Россия не отойдет от края [войны - NEWS.ru]. Мы ограничим возможности российского государства и российских компаний привлекать средства на наших рынках, запретим частично экспорт высоких технологий и сильнее изолируем российские банки от глобальной экономики, - говорится в заявлении.

Кроме того, Лондон введёт запрет на любые операции с ДНР и ЛНР до того момента, пока они не вернутся в состав Украины.

Великобритания ранее сообщила, что вводит санкции против пяти российских банков. Речь идёт о Черноморском банке развития и реконструкции, Генбанке, Индустриальном сберегательном банке. Также стало известно о замораживании активов ПАО «Промсвязьбанк» и банка «Россия». Под ограничительные меры также попали бизнесмены Геннадий Тимченко, Борис и Аркадий Ротенберги, которым запретят въезд в страну. Подобное решение Лондон принял на фоне признания Россией независимости ДНР и ЛНР.