Лондон поставит Киеву десятки тысяч артиллерийских снарядов

Фото: МО Украины

Украина получит от Великобритании дополнительные десятки тысяч артиллерийских снарядов, сообщил министр обороны королевства Грант Шэппс. Всего в настоящий момент Лондон передал Киеву более 300 тысяч снарядов.

Сегодня мы продемонстрировали незыблемость обязательств Великобритании перед Украиной и утвердили дополнительную военную помощь, в том числе пообещали предоставить дополнительно десятки тысяч артиллерийских снарядов, — сказал Шэппс.

Кроме того, в Великобритании определились с тем, как сейчас будет оказываться помощь Киеву. Она будет включать дальнобойные ракеты, ПВО и обучение солдат Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что Дания намерена поставить Украине новую партию танков, включающую в себя 45 боевых машин. Бронетехника для ВСУ закупается Копенгагеном в сотрудничестве с другими странами. Дании и ее союзникам еще предстоит уладить ряд формальных вопросов, связанных с помощью Киеву. Новый «танковый дар» будет состоять из 30 Leopard 1 и 15 Т-72.

США и их союзники продолжат оказывать помощь Украине ради сдерживания в будущем «других потенциальных агрессоров», о чем намерен заявить в ходе выступления на Генассамблее ООН американский лидер Джо Байден. По его словам, если страны ООН допустят «раздел Украины» сегодня, то завтра станет невозможным обеспечить независимость какой-либо другой страны.