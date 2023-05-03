Лондон назвал замену вертолетам Apache для передачи Киеву Минобороны: Лондон не даст Киеву вертолеты Apache, но закажет ракеты дальностью до 300 км

Фото: army.mil

Правительство Великобритании не намерено передавать Украине вертолеты Apache, однако в настоящее время кабмин занимается поиском поставщиков ракет дальностью от 100 до 300 километров и бронетехники, которые планирует направить ВСУ. Об этом говорится в письменных ответах представителей Минобороны страны на вопросы членов парламента.

У правительства в настоящий момент нет планов передавать Украине вертолеты Apache, — написала в ответ на соответствующий вопрос заместитель главы Минобороны баронесса Аннабель Голди.

Другой заместитель главы оборонного ведомства Джеймс Хиппи, говоря о работе Международного фонда помощи Украине, рассказал, что из него предполагается оплатить средства ПВО и вооружения большой дальности для Киева.

На сайте министерства указано, что до 4 мая в ведомстве принимают заявки от потенциальных поставщиков ракет с дальностью от 100 до 300 километров, наземного, морского или воздушного базирования с полезной нагрузкой от 20 до 490 килограммов.

В Великобритании предполагают, что второй пакет помощи Киеву будет включать также системы ПВО, предназначенные для борьбы с беспилотниками и крылатыми ракетами, а также мостоукладчики, танковые тягачи, минные тралы и бронированные саперные машины.

Ранее Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины рассказало, что разведчики используют американский военно-транспортный вертолет UH-60 Black Hawk («Черный ястреб»).