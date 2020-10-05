Литва отзывает посла из Белоруссии

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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что посла республики в Белоруссии отзывают для консультаций.

По его словам, если белорусская сторона продолжит требовать от Вильнюса значительно сократить дипломатический персонал, Литва ответит соответствующим образом.

Сохранение поддержки белорусов по-прежнему имеет решающее значение. Это важная причина держать каналы связи открытыми. Поэтому после консультаций с партнёрами и при координации с Польшей Литва отзывает посла в Минске для консультаций, — написал он в Twitter.

Maintaining the support to Belarusians remains of critical importance. This is an important reason to keep the channels of communication open. Therefore, following consultations wpartners & in coordination w #Poland , #Lithuania recalls Ambassador in Minsk for consultations. 1/2 — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) October 5, 2020

2 октября Евросоюз ввёл в действие санкционный список против белорусских чиновников, которые, как считают в Брюсселе, несут ответственность за фальсификацию выборов и нарушение прав человека в республике. В списке 40 имён, президента Александра Лукашенко в нём нет.

В ответ Минск заявил, что тоже вводит санкции против Евросоюза. Однако не стал публиковать санкционный список «в соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой».

Также МИД страны направил Польше и Литве рекомендации сократить число дипломатов в республике до 18 и 14 соответственно. Затем в ведомстве объяснили, что предложения являются обязательными к исполнению.

После президентских выборов в Белоруссии, которые прошли 9 августа, начались масштабные акции протеста, которые, несмотря на разгоны и задержания, не стихают до сих пор. Их участники считают, что победа Лукашенко досталась только благодаря грубейшим фальсификациям и на самом деле президентскую кампанию выиграла кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

В первые дни акций в отношении митингующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водомёты, светошумовые гранаты, резиновые пули. За первые дни, согласно официальным данным, более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, тогда в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих, писал NEWS.ru.