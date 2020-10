Литва отзывает посла из Белоруссии

По его словам, если белорусская сторона продолжит требовать от Вильнюса значительно сократить дипломатический персонал, Литва ответит соответствующим образом.

Maintaining the support to Belarusians remains of critical importance. This is an important reason to keep the channels of communication open. Therefore, following consultations wpartners & in coordination w #Poland , #Lithuania recalls Ambassador in Minsk for consultations. 1/2