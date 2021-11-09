Литва объявила режим ЧП на границе с Белоруссией

Парламент Литвы ввёл режим чрезвычайного положения (ЧП) на границе с Белоруссией. Он вступит в силу с 10 ноября и будет действовать в течение месяца, сообщает Sputnik Литва.

Решение литовского сейма связано с наплывом мигрантов, которые пытаются попасть из Белоруссии в страны ЕС. За введение режима ЧП проголосовали 122 парламентария и один — против.

Правительство республики одобрило данную меру. Накануне литовские власти также решили направить войска к границе с Белоруссией и Польшей.

Режим ЧП будет действовать вдоль границы между странами, а также в поселениях иностранцев — на территории центров регистрации иностранцев в Пабраде, Мядининкае, Кибартае, Рукле и в лагере в Науйининкае.

Ранее сообщалось, что Литва приступила к строительству барьера на границе с Белоруссией. Его высота составит четыре метра, а протяжённость — 400 километров. Первый участок длинной в 100 километров должен быть возведён к концу апреля 2022 года. Материалы для преграды доставляются в Литву из Нидерландов и Польши.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начался в мае после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом.