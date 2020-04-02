Литва из-за коронавируса закрыла въезд легковым автомобилям из России

https://static.news.ru/photo/e33c9da8-757e-11ea-8476-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Литва с полуночи 3 апреля закрыла въезд для легковых автомобилей, следующих из России и Белоруссии. Ограничения введены из-за пандемии коронавируса.

Въезд в республику на легковушках разрешён только через пункты контроля Салочяй-Гренцтале и Калвария-Будзиск на границах с Латвией и Польшей. Через них в страну ЕС могут попасть граждане Литвы, следующие транзитом иностранцы, а также люди, имеющие вид на жительство или разрешение на работу в республике.

Грузовики могут по-прежнему въезжать в Литву через другие пункты пограничного контроля из России, Белоруссии, Латвии или Польши без каких-либо ограничений.

Первая смерть заражённого коронавирусом на территории Литвы была зарегистрирована 21 марта. Жертвой инфекции стал пациент из возрастной группы риска, писал NEWS.ru.