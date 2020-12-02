Литва будет бесплатно выдавать визы преследуемым властями гражданам РБ

https://static.news.ru/photo/c5cb7758-34a0-11eb-a7fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/AmbasadaBaltarusijoje

Правительство Литвы рассмотрело и одобрило предложение Министерства иностранных дел страны по бесплатной выдаче виз гражданам Белоруссии, которые на родине подвергаются политическим преследованиям.

Белорусы, которым необходимо укрыться в соседней стране, смогут не платить консульский сбор. При представлении проекта постановления министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что обычно консульский сбор за визы вносят неправительственные организации.

Считаем это нецелесообразным и предлагаем сбор отменить, — подчеркнул он.

Правительство согласилось с этим, передаёт ТАСС.

По данным МВД государства, с начала кризиса в Белоруссии Литва разрешила въезд 674 гражданам республики.

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Многие граждане страны, однако, убеждены, что результаты выборов были сфальсифицированы, а на деле выиграла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская.

В стране вспыхнули протесты. Уже почти три месяца почти каждый день на улицах белорусских городов происходят митинги и шествия. Сотрудники правоохранительных органов постоянно мобилизованы, сообщается о частых задержаниях за нарушения общественного порядка.

Ранее NEWS.ru писал, что очереди из грузовых автомобилей скопились на границе Литвы с Белоруссией и Калининградской областью. Некоторые автомобили стоят уже более 12 часов.