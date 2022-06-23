Лидер правящей в Италии партии выступил против поставок оружия Украине

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Маттео Сальвини

Лидер входящей в правительственную коалицию Италии партии «Лига», бывший вице-премьер Маттео Сальвини высказался против новых поставок оружия Киеву и выступил за дипломатическое урегулирование конфликта. Он сообщил в прямом эфире общенациональной радиостанции Rtl 102.5, что так считает большая часть стран мира и большинство итальянцев.

Большая часть стран мира и подавляющее большинство итальянцев считают, что говорить следует дипломатии, что самым сильным оружием вновь становится диалог. Поставки оружия до последнего — это, конечно, не решение проблемы, — заявил политик.

Ранее министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо решил выйти из правящей в стране партии «Движение пяти звезд» из-за значительных разногласий по ситуации на Украине с некоторыми участниками движения. Ди Майо отметил, что выйти из партии решили многие его коллеги. Он выразил уверенность, что «Движению пяти звезд» не удастся сохранить статус лидирующей политической силы в парламенте.