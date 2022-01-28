Лидер Хорватии осудил премьер-министра страны за извинения перед украинцами

Публичные извинения перед украинцами премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича вызвали негативную реакцию со стороны президенты страны Зорана Милановича, который выступил с критикой поведения главы кабмина, сообщает государственное информационное агентство ХИНА. По мнению лидера Хорватии, глава правительства проявил себя как «украинский агент».

Сам же Миланович отметил, что не намерен отказываться от своего решения об отзыве хорватских военных из сил НАТО, если произойдёт конфликт России и Украины. Он также подчеркнул , что не планирует извиняться перед украинскими властями, как это ранее сделал Пленкович. Миланович также опроверг информацию о том, что он является пророссийским политиком.

На прошлой неделе я был проамериканским, когда призывал правительство принять подарок от США в виде 80 с чем-то БМП «Бредли». Видите, как это меняется от недели к неделе, — заключил президент.

Ранее президент Хорватии заявил, что страна в случае конфликта России и Украины отзовёт своих военных из сил НАТО в регионе. Он также подчеркнул, что Хорватия не имеет отношения к расширению альянса. Кроме того, Миланович назвал Украину одной из «самых коррумпированных стран мира».

После чего хорватский лидер попал в базу украинского сайта «Миротворец». На нём публикуются списки людей, признающихся врагами украинского государства. Политик значится там как «кремлёвский пропагандист».

На этом фоне премьер-министр страны Пленкович выступил с извинениями перед Укаиной, заявив, что позиция президента о возможных действиях в конфликте России и Украины не совпадает с позицией правительства страны.