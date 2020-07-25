Лесной пожар бушует в центре Португалии

В Португалии сотрудники экстренных служб борются с крупным лесным пожаром в самом центре страны.
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Жители окрестных деревень эвакуированы. Во время работ по тушению пожара один автомобиль попал в аварию, в результате которой погиб 21-летний пожарный. Ещё четыре человека получили травмы различной степени тяжести.
Ранее NEWS.ru писал о том, что свыше 250 тысяч гектаров лесного фонда Якутии оказались в огне. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону. В ведомстве отметили, что за сутки огонь был потушен на площади 2990,6 гектара. Это произошло за счёт ликвидации очагов в обслуживаемой зоне и зоне контроля. При этом возникло 3 пожара и 12 было ликвидировано.
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