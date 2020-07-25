Лесной пожар бушует в центре Португалии

https://static.news.ru/photo/845e0394-cf4c-11ea-9823-fa163e074e61_660.jpg Фото: Globalimagens/Atlanticopress/Global Look Press

В Португалии сотрудники экстренных служб борются с крупным лесным пожаром в самом центре страны.

По данным ТАСС, возгорание началось недалеко от населённого пункта Олейруш. К его тушению привлечены 650 человек и 11 единиц воздушной техники.

Жители окрестных деревень эвакуированы. Во время работ по тушению пожара один автомобиль попал в аварию, в результате которой погиб 21-летний пожарный. Ещё четыре человека получили травмы различной степени тяжести.

Ранее NEWS.ru писал о том, что свыше 250 тысяч гектаров лесного фонда Якутии оказались в огне. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону. В ведомстве отметили, что за сутки огонь был потушен на площади 2990,6 гектара. Это произошло за счёт ликвидации очагов в обслуживаемой зоне и зоне контроля. При этом возникло 3 пожара и 12 было ликвидировано.