Набитые электроникой «Леопарды»: военэксперт оценил купленные Польшей танки Военный эксперт Тимошенко назвал купленные Польшей танки К2 напичканными электроникой «Леопардами»

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K2 Black Panther

Купленные Польшей южнокорейские танки К2 имеют «натовскую» основу и больше походят на «немецких „Леопардов“, напичканных электроникой», заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Михаил Тимошенко. По его словам, приобретенная Варшавой техника мало чем отличается от западных аналогов, разве что увеличенной пушкой и более мощным двигателем.

Принципиально танк не отличается от своих западных коллег. Все делалось по простой схеме. Поставили пушку побольше, движок помощнее, чуть уменьшили массу и напичкали его электроникой, — сказал Тимошенко.

Он добавил, что вопрос с увеличением калибра всегда стоит остро, потому как означает полную смену других компонентов. В качестве примера он привел американский «Абрамс», на котором стоит пушка от танка «Леопард», и отметил, что эффективность нового корейского орудия вызывает большие сомнения.

О том, что Польша купила у Южной Кореи тысячу танков, более 600 гаубиц и три эскадрильи истребителей, стало известно 27 июля. По условиям сделки, в ближайшие годы производство перечисленного вооружения наладят в Польше. Министр обороны Мариуш Блащак объяснил, что страна делает выводы из конфликта на Украине.

При этом американский военный эксперт Даниэль Гур назвал странной идею Польши купить танки у Южной Кореи. Масштабная сделка по технике, несовместимой с техникой НАТО, создает проблемы для Альянса, отметил он.