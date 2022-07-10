Ле Пен назвала санкции ЕС против России «совершенно неэффективными»

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Марин Ле Пен

Глава фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что санкции Евросоюза против России продемонстрировали абсолютною неэффективность. В интервью телеканалу BFMTV политик отметила, что европейские рестрикции подействовали в обратном направлении, обогатив Москву. Ле Пен также указала на то, что санкции в большей степени воздействовали на самих французов, нежели на РФ.

Санкции (против РФ. — NEWS.ru) оказались совершенно неэффективными... Санкции обогатили Россию, более того, они больше санкционировали французов, чем Россию, — сказала Ле Пен.

Ранее The Wall Street Journal узнал, что Евросоюз работает над тем, чтобы обеспечить все шесть раундов санкций, введенных в отношении России. В издании отметили, что блок из 27 стран стремится усилить экономическое давление на Кремль в связи со спецоперацией на Украине.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что выход из зависимости от российских энергоносителей создал серьезные трудности для большинства стран Евросоюза и европейских компаний. Он отметил, что в начале июня лидеры ЕС приняли шестой пакет санкционных ограничений против России, предусматривающий сокращение поставок нефти из РФ на 90% к концу текущего года. Вдобавок к этому страны Европы также «стремительно» сокращают импорт российского газа.