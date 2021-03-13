Le Parisien: французская полиция задержала подростков-террористов

https://static.news.ru/photo/06d6f8ea-8405-11eb-a5bf-96000091f725_660.jpg Фото: PoliceNationale/facebook.com

Сотрудники правоохранительных органов Франции задержали двух подростков, которые планировали теракты в стране.

Молодым людям 17 и 18 лет, передаёт Le Parisien со ссылкой на анонимный источник в силовых структурах. Одного из них задержали в коммуне Мант-ла-Жоли (департамент Ивелин), а другого — в городе Марсель.

Задержанные уже предстали перед судом по делам о терроризме. По версии правоохранительных органов, один из них принимал участие в чате радикалов в мессенджере Telegram, а другой контактировал с джихадистами.

Накануне глава ФСБ и Национального антитеррористического комитета России (НАК) Александр Бортников заявил о ликвидации 71 ячейки радикалов в 2020-м. Он отметил, что действующая система позволяет заблаговременно раскрывать и пресекать действия боевиков. Проводится их розыск, обеспечивается неотвратимость наказания всех преступников, включая тех, кто возвращается из горячих точек, вербовщиков и людей, обеспечивающих переброску бандитов и финансирование их деятельности.

Глава ФСБ добавил, что одним из приоритетов является ликвидация «спящих» филиалов экстремистских организаций, а также противодействие боевикам-одиночкам, писал NEWS.ru.