Лавров оценил идею о проведении саммита между Россией и ЕС
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
16:11, 24 июня 2021
Сергей ЛавровФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Москва не знает деталей возможного саммита Россия — Евросоюз и ждёт подробностей. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости.
Лавров отметил, что РФ знает об идее Франции и Германии провести подобную встречу.
О чем идёт речь, какая будет повестка саммита? Как мы не знаем и того, согласны ли с этим все остальные члены ЕС. Поэтому тут надо, чтобы наши коллеги пояснили, что они имеют в виду, — отметил глава МИД РФ.
Лавров подчеркнул, что пока неясно, как идея саммита сочетается с новой политикой Евросоюза в отношении России.
Ранее Меркель предложила провести встречу между лидерами Евросоюза и Путиным. Подобная идея была озвучена послами Германии и Франции в ходе заседания комитета постоянных представителей ЕС в Брюсселе. Инициатива вызвала нарекания со стороны нескольких европейских стран, тогда как президент Франции Эммануэль Макрон её поддержал.