Лавров оценил идею о проведении саммита между Россией и ЕС

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Британский посол в Москве Дебора Броннерт в четверг, 24 июня, прибыла в здание российского Министерства иностранных дел. Её вызвали во внешнеполитическое ведомство из-за действий эсминца Defender в Чёрном море. Информацию передаёт РИА Новости.

Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что МИД сделает послу Великобритании в Москве Деборе Броннерт жёсткий демарш в связи с вторжением эсминца Defender в Чёрное море. Позднее стало...