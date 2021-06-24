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Лавров оценил идею о проведении саммита между Россией и ЕС

16:11, 24 июня 2021
Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва не знает деталей возможного саммита Россия — Евросоюз и ждёт подробностей. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости.

Лавров отметил, что РФ знает об идее Франции и Германии провести подобную встречу.

О чем идёт речь, какая будет повестка саммита? Как мы не знаем и того, согласны ли с этим все остальные члены ЕС. Поэтому тут надо, чтобы наши коллеги пояснили, что они имеют в виду, — отметил глава МИД РФ.

Лавров подчеркнул, что пока неясно, как идея саммита сочетается с новой политикой Евросоюза в отношении России.

Ранее Меркель предложила провести встречу между лидерами Евросоюза и Путиным. Подобная идея была озвучена послами Германии и Франции в ходе заседания комитета постоянных представителей ЕС в Брюсселе. Инициатива вызвала нарекания со стороны нескольких европейских стран, тогда как президент Франции Эммануэль Макрон её поддержал.

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