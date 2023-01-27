Латышский депутат назвал ошибкой решение МИД пустить российские СМИ Латышский депутат Шноре назвал ошибкой решение МИД пустить в страну беглые российские СМИ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство Латвии допустило ошибку, пустив в страну нераскрытое количество беглых российских СМИ, считает латышский депутат Эдвинс Шноре. По его мнению, журналисты из России формируют в Риге своеобразный русский эмиграционный центр, который в будущем станет основой для «новой России», сообщает EADaily.

Создателям новой России в Риге не потребовалось много времени, чтобы начать заботиться о русском языке и памятниках освободителям. Было большой ошибкой пустить в Латвию под эгидой МИД нераскрытое количество российских СМИ в обход правительства, — заявил депутат.

По словам Шноре, Латвия не может становиться «маленькой Россией». Он также выразил опасения по поводу так называемой «пятой колонны». Депутат отметил, что жители Латвии, поддерживающие Россию, являются реальной угрозой безопасности страны. Он призвал с осторожностью относится к российской оппозиции.

Ранее представители телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявили об обжаловании решения Нацсовета по электронным СМИ Латвии об отзыве лицензии на вещание. Латвийские власти аннулировали лицензию «Дождя» 6 декабря 2022 года, вещание канала было приостановлено 8 декабря.