В Латвии аннулировали лицензию телеканала «Дождь»

Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Национальный совет по электронным СМИ Латвии решил аннулировать лицензию телеканала «Дождь» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента), сообщил председатель госоргана Иварс Аболиньш. На своей странице в социальной сети он написал, что решение было принято в связи с «угрозой национальной безопасности и общественному порядку». По словам председателя совета, руководство телеканала не до конца осознавало серьезность каждого отдельно нарушения.

В связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку, сегодня утром NEPLP принял решение отменить разрешение на трансляцию «Дождя», — заявил Аболиньш.

Он добавил, что руководящий состав телеканала не понимал серьезность не только каждого нарушения в отдельности, но и всех нарушений в целом. Поэтому СМИ не может работать на территории Латвии. Аболиньш также сказал, что совет намерен добиться прекращение вещания канала на YouTube. Речь идет о геоблокировке СМИ.

Ранее «Дождь» уволил ведущего Алексея Коростелева, который заявил о «помощи российским солдатам с элементарными удобствами». Об отстранении журналиста от работы сообщила его коллега Екатерина Котрикадзе, попытавшаяся оправдать канал в том, что СМИ не занимается поддержкой военных ВС РФ.

Она назвала высказывание Коростелева недопустимым, а также уточнила, что в его словах сквозила двусмысленность. Вслед за Коростелевым об уходе с «Дождя» объявили еще два журналиста.