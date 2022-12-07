Литва вслед за Латвией прекратит вещание «Дождя» Литовская комиссия по радио и телевидению объявила о прекращении вещания «Дождя»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Литвы будет прекращено вещание телеканала «Дождь» (внесен в реестр СМИ, исполняющих функции иностранных агентов), заявила Литовская комиссия по радио и телевидению. Причина отключения «Дождя» в стране имеет отношение к аннулированию Латвией лицензии СМИ. Этот документ позволял распространять созданный контент в странах Евросоюза, России, США и других государствах, передает РБК.

Он был включен в список программ, ретранслируемых предоставляющими услуги в Латвии вещателями телепрограмм, услуги поставщиков аудиовизуальных медиа-услуг по запросу, доступен на платформе обмена видео YouTube, — рассказали в комиссии по радио и телевидению.

В ЛКРТВ добавили, что вещание «Дождя» прекратится после 8 декабря, когда лицензия будет аннулирована.

Ранее председатель Национального совета по электронным СМИ Латвии Ивар Аболиньш сообщил о том, что госорган решил аннулировать лицензию «Дождя». По его словам, это решение было принято в связи с «угрозой национальной безопасности и общественному порядку».

До этого с «Дождя» был уволен ведущий Алексей Коростелев. Он заявил о «помощи российским солдатам с элементарными удобствами». Об отстранении журналиста от работы сообщила его коллега Екатерина Котрикадзе, заявившая о том, что СМИ не занимается поддержкой военных ВС РФ. После увольнения Коростелева с телеканала решили уйти еще два журналиста — руководитель и ведущий экономической программы Маргарита Лютова, а также ведущий новостного эфира Владимир Роменский.

На следующий день гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева записала видеообращение, в котором извинилась за случившееся перед зрителями и журналистами, а также попросила своих сотрудников вернуться.