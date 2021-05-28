Литва решила выслать двух белорусских дипломатов

https://static.news.ru/photo/77f4ffd2-bfaa-11eb-b2a2-96000091f725_660.jpg Фото: peggy_marco/pixabay.com

Правительство Латвии решило выслать за пределы государства двух белорусских дипломатов. Об этом в пятницу, 28 мая, сообщили представители Министерства иностранных дел республики.

Отмечается, что этим же днём во внешнеполитическое ведомство был вызван представитель белорусского посольства в Литве. В МИД ему выдали дипломатическую ноту об объявлении двух сотрудников диппредставительства персонами нон грата.

Дипломаты должны покинуть Литву в течение семи дней, — говорится на официальном портале ведомства.

Ранее Министерство иностранных дел Литвы попросило соотечественников немедленно покинуть Белоруссию. Тем, кто планирует туристические или деловые поездки, предложено отказаться от них. Такие рекомендации были даны с учётом событий 23 мая, когда борт Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, был принуждён к посадке в Минске.

Белорусские авиадиспетчеры проинформировали экипаж о потенциальной угрозе, сообщалось, что самолёт заминирован. Эта информация не подтвердилась. На борту находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан. Блогер активно освещал протесты в Белоруссии после прошедших в стране выборов, на которых победил Лукашенко. В республике Протасевич был внесён в список экстремистов, против него было возбуждено уголовное дело.