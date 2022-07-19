Латвия отказалась возвращать России памятник Освободителям Риги

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Памятник Освободителям Риги

Мэр Риги Мартиньш Стакис отказал губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко в просьбе передать России памятник Освободителям Риги. Вместо этого монумент снесут и утилизируют, стоимость работ оценивается в €2–3 млн, пишет EADaily.

Самоуправление проведет в течение двух недель переговоры со строительными компаниями, после чего будет заключен договор о сносе памятника. Чтобы уложиться в установленный законом срок, работы по сносу нужно начать уже этим летом, — заявил Стакис.

Он уточнил, что полная стоимость работ станет известна только после выбора подрядчика и заключения договоров. Средства на демонтаж выделят из резервного фонда Риги. По словам Стакиса, уже завершился первый этап организации сноса памятника — проведены исследование и проектирование.

Как пишет издание, монумент уже безуспешно пытались взорвать в 1998 году. Тогда памятник не получил практически никаких серьезных повреждений. В этот раз власти намерены распилить его по кускам.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс поддержал решение парламента и столичной думы о демонтаже мемориала Освободителям Риги. На его взгляд, «этот объект уже давно является орудием самодержавного режима России», утратив первоначальный смысл сохранения памяти о павших в войне. 20 мая в стране прошло шествие, целью которого было «избавить страну от всяческого советского наследия». Также власти Латвии собираются разорвать подписанное в 2002 году соглашение с Россией о сотрудничестве в сфере культуры. Рига инициирует его расторжение через три месяца в чрезвычайном порядке.