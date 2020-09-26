Латушко предложит создать «параллельный» МИД Белоруссии за рубежом

https://static.news.ru/photo/13212da4-00d0-11eb-b0c3-fa163e074e61_660.jpg Павел Латушко Фото: Lukas Balandis via www.imago-images.de/Global Look Press

Член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Павел Латушко заявил о готовности сформировать альтернативную структуру МИД республики за границей.

Я готов сказать министру иностранных дел, для меня никакой проблемой не является создание параллельного министерства иностранных дел за границей. Сегодня заявили об отставке ещё ряд дипломатов, <...> так что без проблем может быть сформировано параллельное Министерство иностранных дел Беларуси, — цитирует его телеканал «Дождь».

Он отметил, что КС продолжит деятельность несмотря на то, что часть его членов находятся за пределами РБ или под стражей.

Мы готовы принять ответственность за управление страной в переходный период до момента избрания нового главы государства, — резюмировал Латушко.

Возможные экономические санкции со стороны западных государств в отношении Белоруссии нежелательны, так как подобные меры станут тяжёлым ударом по населению республики, заявила экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская. Одновременно с этим она в целом поддерживает идею давления со стороны зарубежных стран, так как если в Евросоюзе не смогут договориться о данных мерах, Тихановская готова организовать отдельные переговоры с каждой из сторон, «так как каждый акт поддержки имеет значение».

Тихановская сочла необходимым, чтобы Запад ввёл санкции против чиновников, упомянутых в так называемом списке Тарайковского. Это документ с именами лиц, якобы ответственных за насилие со стороны правоохранительных органов страны. По её словам, перечень постоянно дополняется.

В Белоруссии идут массовые протесты с 9 августа, дня, когда в стране состоялись выборы президента. ЦИК объявила, что Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, жители Белоруссии считают результаты сфальсифицированными.

Ранее NEWS.ru белорусские силовики применили 27 сентября 2020 года в отношении участников несанкционированной акции протеста в Гомеле слезоточивый газ и светошумовые боеприпасы, заявили в пресс-службе УВД регионального облисполкома. Представители правоохранительных органов добавили, что оружие против граждан не применялось, прозвучали предупредительные выстрелы.