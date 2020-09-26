Белорусские силовики применили против митингующих слезоточивый газ

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Белорусские силовики применили 27 сентября 2020 года в отношении участников несанкционированной акции протеста в Гомеле слезоточивый газ и светошумовые боеприпасы, заявили в пресс-службе УВД регионального облисполкома.

Подтверждаю, что применялся слезоточивый газ в связи с тем, что протестующие не хотели реагировать на требования правоохранителей и предприняли попытку радикализации протестной акции, попытались прорвать цепь сотрудников милиции, — цитирует ведомство ТАСС.

Представители правоохранительных органов добавили, что оружие против граждан не применялось, прозвучали предупредительные выстрелы.

Накануне жители Минска заметили длинную колонну военной техники, включая БТР-80, а также силовиков с оружием возле Дворца Независимости. На 14:00 в городе анонсирована акция против инаугурации президента страны Александра Лукашенко. В МВД республики заявили, что в столице ограничат движение как личного, так и общественного транспорта. Такое решение принято «во избежание чрезвычайных происшествий». Возле стелы «Минск — город-герой», где обычно собираются протестующие, сотрудники правоохранительных органов выставили оцепление.

В Белоруссии идут массовые протесты с 9 августа, дня, когда в стране состоялись выборы президента. ЦИК объявила, что Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, жители Белоруссии считают результаты сфальсифицированными.

Ранее NEWS.ru сообщал, что возможные экономические санкции со стороны западных государств в отношении Белоруссии нежелательны, так как подобные меры станут тяжёлым ударом по населению республики, заявила экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская.

Одновременно с этим она в целом поддерживает идею давления со стороны зарубежных стран, так как если в Евросоюзе не смогут договориться о данных мерах, Тихановская готова организовать отдельные переговоры с каждой из сторон, «так как каждый акт поддержки имеет значение».