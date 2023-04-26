La Repubblica обвинила «российских снайперов» в обстреле журналистов

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Итальянская газета La Repubblica сообщила, что ее корреспондент Коррадо Зунино и его помощник Богдан Битик попали под обстрел в Херсоне: первого ранили, а второй был убит. Издание предполагает, что, скорее всего, огонь открыли «российские снайперы». Обвинил ВС РФ и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Минобороны России же информацию не комментировало.

Итальянца с ранением в плечо отправили в херсонскую гражданскую больницу.

Мы проехали три блокпоста, Богдан поговорил с украинскими военными, и они без проблем нас пропустили. Это была не зона боевых действий. Потом нас подбили, я услышал шипение и увидел Богдана на земле, он не двигался. Я уполз с линии огня, — рассказал Зунино.

Он поделился, что Богдан Битик был его большим другом, гибель украинца принесла ему мучительные страдания. Журналист сообщил, что был в куртке с надписью «пресса».

В октябре прошлого года в Херсоне двое журналистов телерадиокомпании «Таврия» погибли после обстрела. В мае 2022-го стало известно о гибели на Украине французского журналиста Фредерика Леклерка-Имхоффа. В марте, почти сразу после начала боевых действий, в Киеве погибла российская журналистка Оксана Баулина.