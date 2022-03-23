Российская журналистка погибла в Киеве

Киев, УкраинаФото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Редакция издания The Insider, признанного в РФ СМИ-иноагентом, заявила, что в Киеве погибла их журналистка. Под обстрелом вместе с ней погиб ещё один человек, сообщает РИА Новости.
Журналистка Оксана Баулина погибла под обстрелом в Киеве при выполнении редакционного задания, — отметили в редакции.
Там добавили, что Баулина, когда начался обстрел, фиксировала на камеру разрушения в Подольском районе Киева.
Ранее стало известно, что начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил: украинские националисты в Харькове расстреляли вышедших из подвала в поисках воды и еды горожан. Об этом он рассказал на брифинге 23 марта.