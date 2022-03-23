Российская журналистка погибла в Киеве

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Украинские националисты в Харькове расстреляли вышедших из подвала в поисках воды и еды горожан. Об этом в среду, 23 марта, на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, сообщение приводится на сайте Минобороны РФ.

Поражает своей жестокостью вопиющий случай массового истребления мирных граждан, совершённый украинскими радикалами в Харькове. Доведённые нечеловеческими условиями существования до крайнего истощения харьковчане предприняли попытку покинуть подвальное помещение для поиска воды...