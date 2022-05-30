Французский журналист погиб под Северодонецком Макрон сообщил о гибели журналиста Фредерика Леклерка-Имхоффа на Украине

Фредерик Леклерк-Имхофф / Фото bfmtv.com

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем Twitter-аккаунте сообщил о гибели французского журналиста Фредерика Леклерка-Имхоффа на Украине. Министр иностранных дел страны Катрин Колонна потребовала расследования обстоятельств смерти соотечественника.

Журналист Фредерик Леклерк-Имхофф был на Украине, чтобы показать реальность войны. В автобусе с гуманитарной помощью он получил смертельное ранение, — написал французский лидер.

Подольская окружная прокуратура Киева в марте начала расследование после гибели журналистки The Insider (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) Оксаны Баулиной, которая попала под обстрел в украинской столице. В момент начала обстрела журналистка фиксировала на камеру разрушения в Подольском районе Киева.

Отмечается, что следственные действия ведутся по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которое привело к гибели людей (ч. 3 ст. 110 УК Украины).