Двое журналистов погибли при обстреле переправы в Херсоне При обстреле ВСУ переправы в Херсоне погибли двое журналистов местной телекомпании «Таврия»

Двое журналистов херсонской телерадиокомпании «Таврия» значатся в списке погибших после обстрела украинскими военными переправы для мирных жителей, сообщила заместитель главы региона Екатерина Губарева. Она также отметила, что в числе жертв российский продюсер, который добровольно отправился работать в область

Вот так после вечернего обстрела ВСУ 20 октября 2022 года выглядит автомобиль наших телевизионщиков из «Таврии». Погибли по меньшей мере 2 человека из команды. Среди погибших есть российский продюсер, который прибыл по зову сердца помогать Херсону и области, — написала Губарева.

Ранее представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил о трех погибших, включая детей, при обстреле со стороны ВСУ гражданской переправы в Херсоне. По его словам, украинские войска выпустили по мирной переправе через Днепр рядом с Антоновским мостом 12 ракет HIMARS. Он также отметил, что 11 снарядов сбили подразделения ПВО, но одна все же долетела до цели.

Как отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Сальдо, на левый берег Днепра эвакуировали более семи тысяч жителей Херсонской области. Людей вывозят, чтобы военным было проще выполнять поставленные перед ними задачи и обезопасить гражданское население.