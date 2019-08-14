«Студия Квартал 95» впервые пошутила над президентом Украины Владимиром Зеленским. В рамках выступления в Одессе комедианты иронизировали над отношениями политика и главы его офиса Андрея Богдана.
Артисты показали сценку с рабочим моментом из жизни президента. «Зеленский» во время номера постоянно говорил по телефону, отдавая различные указания, и делал физические упражнения. «Богдан» всё это время что нашёптывал политику на ухо.
Кроме того, комик Андрей Пикалов исполнил вариацию песни Леонида Агутина «Я буду всегда с тобой», посвящённую совместной работе Зеленского и Богдана, передаёт «