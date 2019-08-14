https://static.news.ru/photo/d1a3510c-be74-11e9-963f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Студия Квартал 95» впервые пошутила над президентом Украины Владимиром Зеленским. В рамках выступления в Одессе комедианты иронизировали над отношениями политика и главы его офиса Андрея Богдана.

Артисты показали сценку с рабочим моментом из жизни президента. «Зеленский» во время номера постоянно говорил по телефону, отдавая различные указания, и делал физические упражнения. «Богдан» всё это время что нашёптывал политику на ухо.