Курц не стал спекулировать о «российском следе» с рейсом Ryanair

https://static.news.ru/photo/7a953fc0-2ce6-11ea-9d7e-fa163e074e61_660.jpg Себастьян Курц Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Канцлер Австрии Себастьян Курц не стал спекулировать на тему возможной причастности РФ к инциденту с рейсом ирландской авиакомпании Ryanair в Минске. Об этом сообщает РИА Новости.

Об этом, честно говоря, я не хочу спекулировать. Я думаю, важно — исчерпывающе расследовать этот инцидент. На наш взгляд, очевидно, на ком лежит ответственность, на это необходимо отреагировать соответствующе. Отношения Россия — ЕС и без того сложные, — заявил Курц в беседе с журналистами в Брюсселе.

Саммит лидеров ЕС проходит в Брюсселе 24–25 мая. В числе прочего главы европейских государств обсудят и инцидент с самолётом Ryanair в Минске. Ранее ряд участников саммита уже высказались за введение новых санкций в отношении Белоруссии. При этом обсуждаются как персональные санкции, так и запреты на авиационное сообщение с республикой.

По мнению Себастьяна Курца, необходимо введение персональных ограничений для тех лиц в Белоруссии, кто имеет непосредственное отношение к инциденту. Также есть смысл ввести меры, которые затронут воздушное пространство и экономическую сферу.

Важно найти такие меры, из-за которых не будет страдать гражданское население, — подчеркнул австрийский канцлер.

В воскресенье, 23 мая, в аэропорту Минска совершил экстренную посадку лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Белорусские авиадиспетчеры проинформировали экипаж о потенциальной угрозе — на борту якобы находилась бомба. Позже эта информация не подтвердилась. Среди пассажиров самолёта был основатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали в аэропорту, ему грозит до 15 лет заключения.