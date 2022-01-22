Кулеба: украинцы десятки лет будут помнить об отказе ФРГ от поставок оружия

Политики и граждане Украины выразили разочарование в связи с отказом Германии поставить оборонительные вооружения Киеву. Украинцы будут помнить об этом в течение десятилетий. При этом Киев ценит политическую поддержку ФРГ, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью газете Die Welt.

Мы разочарованы отказом ФРГ утвердить поставки оборонительного вооружения Украине. К сожалению, украинцы ещё десятилетиями будут помнить об этом, и для меня как для главы МИД это очень печально, — заявил Кулеба.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что правительство страны намерено продолжать уже существующую политику по вопросам поставок вооружений Украине. Это означает запрет экспорта летальных вооружений. При этом он отметил, что в случае военной агрессии РФ будут приняты конкретные меры.

В МИД Украины выразили глубокое разочарование в связи с тем, что Германия отказалась предоставить стране оборонительные вооружения, и вызвали посла ФРГ Анку Фельдгузен. В ведомстве рассчитывают на то, что Берлин займёт более «проактивную» позицию в вопросе укрепления оборонительного потенциала Украины перед угрозой «российской интервенции».

В последнее время на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной ранее составила и опубликовала газета The New York Times. Издание отмечало, что войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт».

В Кремле отвергают все обвинения в подготовке к вводу войск на территорию Украины.