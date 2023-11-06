Кулеба рассказал, как Украина готовится обходиться без помощи США Кулеба: Украина не может позволить себе зависеть лишь от поддержки США

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Киев не может позволить себе зависеть исключительно от поддержки США, заявил в интервью немецкой газете Die Welt министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, страна в настоящее время активно инвестирует в собственное производство всех видов вооружений. При этом министр отметил, что европейская поддержка все еще существует и ее часто недооценивают.

Если Запад не может выиграть эту войну, то какую войну он может выиграть? Что касается того, что может произойти в 2024 году [после выборов в США], то нам придется подождать и посмотреть. Но мы готовимся, потому что мы не можем позволить себе зависеть только от американской поддержки. <...> Именно поэтому мы сейчас вкладываем огромные средства в собственное производство всех видов вооружений, наращиваем объемы производства и милитаризируем нашу экономику, — сказал дипломат.

Он также добавил, что Украине «не нужно бояться сценария гибели». По мнению Кулебы, этого не произойдет, благодаря сохраняющейся поддержке «друзей в Европе». Дипломат рассказал, что на прошедшей недавно в Берлине конференции по расширению ЕС он поднял вопрос о совместном производстве вооружений «и это было положительно воспринято министрами иностранных дел».

Ранее в палату представителей Конгресса США внесли законопроект о предоставлении Израилю экстренной дополнительной помощи в размере $14,3 млрд. В документе не учитываются другие запросы американского президента Джо Байдена — на поддержку Украины и Тайваня.

В этой связи американист Дмитрий Дробницкий заявил, что намерение республиканцев оказать экстренную помощь Израилю может оказаться неприятной новостью для Украины, которой теперь придется разделить объемы военной поддержки. По его словам, в настоящий момент Киев полностью зависит от помощи Запада.