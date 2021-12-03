Кулеба: Киев готов к переговорам по Донбассу в любом формате

Украина готова вести переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе в любом формате. Киев по-прежнему выступает за дипломатическое разрешение конфликта. Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире телеканала «Дом».

Мы готовы к любым форматам движения вперёд и хотим, чтобы и Российская Федерация подтвердила свою приверженность именно дипломатическому урегулированию, — сказал министр.

Ранее Кулеба заверил, что украинская армия не намерена проводить наступление в Донбассе. При этом он обвинил Россию в том, что она якобы провоцирует Украину «не только военным образом, но и дипломатически». Он заверил, что Киев и далее будет демонстрировать сдержанность.

В Кремле, в свою очередь, считают, что вероятность военных действий в Донбассе по-прежнему высока. Это является предметом обеспокоенности для России.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что следует использовать возможности США для урегулирования ситуации в Донбассе. По его словам, Москва не против, тем более что решающее влияние на власти Украины оказывают именно в Вашингтоне.