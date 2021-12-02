Лавров поддержал идею привлечь США к урегулированию ситуации в Донбассе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что следует использовать возможности США для урегулирования ситуации в Донбассе. По его словам, Россия не против, тем более что решающее влияние на власти Украины оказывают именно в Вашингтоне, сообщает РИА Новости.

Дипломат на пресс-конференции на полях совещания глав МИД ОБСЕ в Стокгольме пояснил , что США хотели бы использовать свои двусторонние возможности в урегулировании, при этом не стремятся расширить «нормандский формат» или подорвать его.

Пожалуйста, мы не против, но для этого нужно изначально договориться о том, какие у нас основы взаимодействия. Основы могут быть только одни — это минские договорённости в их прямом толковании, там даже толковать не надо, надо просто их прочесть и делать то, что там записано, — подчеркнул Лавров.

Он рассказал, что суть этих соглашений ему пришлось разъяснять госсекретарю США Энтони Блинкену. Кроме того, участникам совещания российская сторона предоставила для ознакомления текст Минских соглашений и другие документы. Партнёры должны понимать ситуацию, прежде чем в следующий раз комментировать «украинские дела», считает Лавров.

Тогда, наверное, у многих всё-таки появится понимание того, что нужно чуть-чуть иную риторику употреблять, — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что в рамках заседания СМИД ОБСЕ в Стокгольме состоялась встреча Сергея Лаврова и генерального секретаря ОБСЕ Хельги Шмид. Стороны обсудили урегулирование внутриукраинского кризиса. Стороны отметили необходимость восстановления культуры взаимоуважительного диалога, повышения эффективности и авторитета организации.