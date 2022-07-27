Кортеж Качиньского забросали яйцами в Польше

Фото: Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ярослав Качиньский

Колонну автомобилей президента Польши Ярослава Качиньского забросали яйцами в Гнезно Великопольского воеводства, сообщает польское издание Dziennik.pl. Бросавший яйца задержан, он объяснил свои действия недовольством увеличившимися выплатами по кредиту на строительство дома.

Житель Гнезно забросал яйцами колонну машин председателя партии «Право и справедливость», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские задержали мужчину, бросавшего яйца, и оштрафовали его на 100 злотых (около $21) за непристойное поведение, после чего отпустили. Впоследствии мужчине также решили предъявить обвинение в создании угрозы дорожному движению. Теперь бросавшему яйца грозит наказание в виде выговора, ареста или крупного штрафа.

Ранее жители польского города Бранево пожаловались на потерю доходов из-за закрытия границы с Россией, обвинив в этом президента Польши. Приграничный город играл важную роль в транзите российского угля, однако его значение резко упало после введения эмбарго. Кроме того, до эмбарго поляки ездили в Калининград за дешевым бензином, а россияне — за покупками в Бранево, тратя «довольно много денег», и эта практика также была прекращена.