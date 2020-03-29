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Число жертв коронавирусной инфекции во Франции составляет 2606 человек, в реанимационных отделениях находятся 4632 гражданина. Об этом заявил руководитель дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.

По словам чиновника, в настоящее время 19354 человека госпитализированы с коронавирусом. Больницы покинули 7132 человека. Общее число заразившихся COVID-19 в стране составляет 40 174 человека, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство Франции распорядилось ужесточить карантинные меры в стране. Штраф за нарушение правил изоляции увеличен со €135 до €200.

По последним официальным данным, во всём мире COVID-19 заразились свыше 671 тысячи человек, умерли более 30 тысяч, выздоровели около 145 тысяч.

В России к 29 марта зарегистрированы 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больницы, 8 заболевших скончались.

В Москве число случаев COVID-19 превысило 1000. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Также специалисты наблюдают за состоянием 182 702 россиян. Чиновник пообещал чрезвычайно жёстко контролировать соблюдение карантина горожанами, которые проходят амбулаторное лечение лёгкой формы коронавирусной инфекции.