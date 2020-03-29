https://static.news.ru/photo/e4565286-71c0-11ea-9ddc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Böhmer/Global Look Press

Правительство Франции распорядилось ужесточить карантинные меры в стране. Штраф за нарушение правил изоляции увеличен со €135 до €200.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте кабмина Journal Officiel.

Указ устанавливает размер штрафов пятого класса, — говорится в документе.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон объявил о подготовке «важной инициативы» по борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции. Новые меры он анонсировал после телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.

Ранее, как писал NEWS.ru, Макрон заявил, что пандемия коронавируса спровоцирует большие экономические проблемы во Франции. Он призвал общество «противостоять беспрецедентному финансовому кризису» и попросил всех, кто находится в группе риска, соблюдать меры по карантину.

Во всём мире COVID-19 заразились свыше 670 тысяч человек, умерли более 30 тысяч, выздоровели около 145 тысяч.

В Москве число случаев COVID-19 превысило 1000, рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Также специалисты наблюдают за состоянием 182 702 россиян. Чиновник пообещал чрезвычайно жёстко контролировать соблюдение карантина горожанами, которые проходят амбулаторное лечение лёгкой формы коронавирусной инфекции. 270 новых случаев коронавируса подтверждено в 26 регионах РФ, всего в стране 1534 заболевших.