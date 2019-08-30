https://static.news.ru/photo/e0584bee-cbd5-11e9-a3fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Конфликт между премьером Великобритании Борисом Джонсоном и министром финансов страны Саджидом Джавидом произошёл из-за внезапного увольнения одного из ближайших советников главы Минфина Сони Хан.

Девушку уволили 29 августа после того, как стало известно, что она могла оказаться причастной к утечке информации, касающейся плана действий правительства Великобритании в случае «жёсткого» Brexit. Детали операции под кодовым названием Yellowhammer были опубликованы в середине августа газетой Times.

Сама Сони Хан обвинения отвергла, а её начальник Саджид Джавид и вовсе не был предупреждён о предстоящем увольнении, передаёт телекомпания Sky News .

Ранее News.ru писал, что глава британского правительства заявил, что Великобритания выйдет из Евросоюза до 31 октября. При этом, как отмечал политик, расставание с объединённой Европой состоится вне зависимости от обстоятельств. Премьер считает, что выход из ЕС — «фундаментальное решение» жителей Великобритании, поэтому он потребовал от политиков уважать результаты референдума.

Также сообщалось, что Джонсон принял решение приостановить работу местного парламента до 14 октября. Такой шаг многие тут же увязали с планами политика по Brexit — выходу Соединённого Королевства из Евросоюза, намеченному на 31 октября.