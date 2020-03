LVMH планирует выпустить 12 тонн водно-спиртового геля. Первая поставка будет произведена уже 16 марта, отмечает Forbes.

LVMH announced today that it will begin converting three of its perfume manufacturing facilities to make hand sanitizer, which "will be delivered free of charge to the health authorities.” https://t.co/oMNcoFkLTn pic.twitter.com/xcvCM0sK2M