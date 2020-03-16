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Испанский король Филипп VI лишил своего отца Хуана Карлоса ежегодного финансирования, выделяемого из королевского бюджета. Кроме того, он отказался от наследства, которое мог бы получить от своего родителя.

В 2018 году экс-монарх получил €194 232 в качестве финансирования, отмечает Associated Press. О решении Филиппа VI было объявлено на фоне расследования швейцарских прокуроров, которые изучают происхождение €65 млн. Их...