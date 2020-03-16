Несколько фабрик группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) начнут производить дезинфицирующий гель для рук вместо парфюмерной продукции брендов Guerlain, Dior и Givenchy. Антисептики будут на безвозмездной основе переданы органам здравоохранения Франции.
LVMH планирует выпустить 12 тонн водно-спиртового геля. Первая поставка будет произведена уже 16 марта, отмечает Forbes.
Как писал NEWS.ru, во Франции число заражённых коронавирусом нового типа достигло 5,4 тысячи человек. Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен выступила за закрытие границы государства в условиях пандемии COVID-19. Политик подчеркнула, что сообщение в первую очередь следует прервать с Ираном, Испанией и Италией.