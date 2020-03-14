https://static.news.ru/photo/d1355396-6702-11ea-b6d6-fa163e074e61_660.jpg Марин Ле Пен Фото: JB Autissier/imago-images.de/Global Look Press

Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о необходимости закрытия границы Франции в условиях эпидемии COVID-19. По её словам, в первую очередь следует прервать сообщение со странами, где эпидемия наиболее заметна — Италией и Испанией, также требуется отменить воздушные рейсы в Иран и обратно.

Кроме того, политик призвала власти страны перенести на другой срок второй тур муниципальных выборов. Ле Пен подчеркнула, что до сих пор власти действовали слишком медленно и принимали «противоречивые решения». Об этом она заявила на пресс-конференции, которую транслировал телеканал BFM.

Хватит медлить, необходимо принимать срочные меры. Учитывая возможное ухудшение ситуации с эпидемией, судя по всему, следует отменить второй тур выборов, — сказала политик.

Ле Пен высказала мнение, что нельзя проводить выборы 22 марта, это можно будет сделать «через несколько месяцев, когда эпидемию удастся взять под контроль».

Ранее NEWS.ru сообщал, что более 900 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировали власти Франции. Число инфицированных в республике достигло 5,4 тысячи человек. Министр здравоохранения Оливье Веран отметил, что за сутки в стране скончались 120 заболевших.