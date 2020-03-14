https://static.news.ru/photo/86e8551e-3f01-11ea-8396-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiong Qi/XinHua

Более 900 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировали власти Франции. Число инфицированных в республике достигло 5,4 тысячи человек.

Министр здравоохранения Оливье Веран добавил, что за сутки в стране скончались 120 заболевших.

По информации РИА Новости, во Франции закрылись кафе, рестораны, театры и кинозалы. Работают только аптеки, продуктовые магазины, банки, заправки и табачные киоски. Власти призвали французов отказаться от поездок и не покидать дома без необходимости.

Франция на сегодняшний день — третья в Европе и шестая по числу больных в мире.

Как писал NEWS.ru, коронавирусная инфекция COVID-19 в марте стала пандемией, распространившись в 142 государствах. Чтобы остановить вирус, десятки стран, включая Россию, США и государства Евросоюза, закрыли границы для иностранцев.

Число заражённых в мире превысило 162 тысячи человек.