Более 900 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировали власти Франции. Число инфицированных в республике достигло 5,4 тысячи человек.
Министр здравоохранения Оливье Веран добавил, что за сутки в стране скончались 120 заболевших.
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Франция на сегодняшний день — третья в Европе и шестая по числу больных в мире.
Как писал NEWS.ru, коронавирусная инфекция COVID-19 в марте стала пандемией, распространившись в 142 государствах. Чтобы остановить вирус, десятки стран, включая Россию, США и государства Евросоюза, закрыли границы для иностранцев.
Число заражённых в мире превысило 162 тысячи человек.
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