Президент Сербии Александр Вучич рассказал о новых мерах против коронавируса. Он ввёл в стране чрезвычайное положение.
Политик принял решение на основании писем министра обороны и премьер-министра и Конституции государства,
Сербия с сегодняшнего дня ведёт войну с невидимым противником, вирусом, наша страна должна победить, — подчеркнул он.
Как писал NEWS.ru, в России подтверждено 63 случая заражения коронавирусом COVID-19. Более двух третей заражённых — жители Москвы и области, недавно вернувшиеся из-за границы.
Число заражённых в мире превысило 157 тысяч человек.
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