https://static.news.ru/photo/ddfde860-66f6-11ea-a510-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александар Вучић/facebook.com

Президент Сербии Александр Вучич рассказал о новых мерах против коронавируса. Он ввёл в стране чрезвычайное положение.

Политик принял решение на основании писем министра обороны и премьер-министра и Конституции государства, передаёт ТАСС.

Сербия с сегодняшнего дня ведёт войну с невидимым противником, вирусом, наша страна должна победить, — подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru, в России подтверждено 63 случая заражения коронавирусом COVID-19. Более двух третей заражённых — жители Москвы и области, недавно вернувшиеся из-за границы.

Число заражённых в мире превысило 157 тысяч человек.