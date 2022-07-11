Компания Eni начнет получать меньше российского газа Компания Eni получит из России на 11 млн куб. м газа меньше

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Итальянская энергетическая компания Eni сообщила на своем сайте о сокращении поставок российского газа на 11 млн куб. м. Уведомление о сокращении поставок газа компания получила 15 июня, в «Газпроме» объясняют это техническими проблемами, ставшими следствием санкций.

«Газпром» уведомил, что в течение сегодняшнего дня поставит Eni объем газа в размере 21 млн куб. м, по сравнению со средним объемом последних дней в 32 млн куб. м в день, — говорится в заявлении.

Ранее глава Eni Клаудио Дескалци заявил, что Италия сможет пережить грядущую зиму без газа из России, но уточнил, что отказаться от него немедленно страна не готова. По словам Дескалци, у Италии есть диверсификация источников, которая позволит перезимовать без российского газа, а при худшем сценарии придётся форсировать поставки из других стран.