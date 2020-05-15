Коммунисты Чехии потребовали вернуть на место памятник маршалу Коневу

https://static.news.ru/photo/8961be44-7b9b-11ea-aa33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ondrej Deml/CTK/Global Look Press

Руководство Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) потребовало у чешского правительства вернуть памятник маршалу Ивану Коневу на его прежнее место. Они отметили, что партия считает снос памятника «осквернением и очень коварным и варварским поступком».

КПЧМ высоко ценит личность маршала Конева как одного из главных военачальников Второй мировой войны, который обеспечил оборону Москвы, участвовал в Карпатско-Дуклинской операции и освобождении Освенцима. После взятия Берлина всеми имеющимися силами и средствами он совершил молниеносное наступление своих войск, что позволило предотвратить бойню, угрожавшую Пражскому восстанию, и освободить Прагу и её окрестности, — привели сообщение партии в ТАСС.

Первый заместитель председателя палаты депутатов парламента Чешской Республики Войтех Филип отметил, что некоторые «фашиствующие политики Праги» пытаются переписать историю, а снос памятника Ивану Коневу — это «плевок в лицо всем, кто отдал свою жизнь за нашу сегодняшнюю свободу».

Демонтаж статуи маршала Конева <...> мы воспринимаем как огромное неуважение, осквернение и очень коварный и варварский поступок, свидетельствующий, что некоторые фашиствующие политики Праги под негативным влиянием ЕС и США намерены нарушить до настоящего времени хорошие взаимоотношения двух славянских народов и не стесняются оскорблять освободителей из России и других стран бывшего Советского Союза, — привели слова Войтеха Филипа в агентстве.

Политик напомнил, что президент Чехии также осудил снос памятника маршалу Коневу.

Как писал NEWS.ru ранее, президент Чехии Милош Земан назвал глупостью решение властей муниципалитета Прага-6 демонтировать памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Чешский лидер считает, что таким образом муниципальные политики решили привлечь внимание. Посол РФ в Чехии Александр Змеевский подтвердил, что большинство граждан республики не поддерживает действия муниципальных властей Праги.