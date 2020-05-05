Президент Чехии назвал глупостью снос памятника маршалу Коневу

https://static.news.ru/photo/144a4b8a-8f05-11ea-a083-fa163e074e61_660.jpg Милош Земан Фото: Katerina Sulova/CTK/Global Look Press

Чешский президент Милош Земан назвал глупостью решение властей муниципалитета Прага-6 демонтировать памятник советскому маршалу Ивану Коневу — руководителю операции по освобождению Чехословакии от нацистских войск в 1945 году.

По мнению Земана, муниципальные политики, «не имея иных возможностей», решили привлечь внимание с помощью сноса советского монумента, который резко осудила России.

Это глупость, которую совершили наши ничем не примечательные политики, — цитирует Земана ТАСС.

Президент отметил, что не верит сообщениям о якобы прибывшем в Прагу российском дипломате, посланном для отравления причастных к демонтажу монумента. При этом Земан считает чрезмерным решение Следственного комитета России возбудить уголовное дело о надругательстве над памятником против депутатов Праги-6.

Как писал NEWS.ru, монумент демонтировали в начале апреля. Муниципальные власти пообещали поместить монумент в Музей памяти ХХ века. В Кремле предложили вернуть памятник на своё место или передать его России.