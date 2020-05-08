Посол: большинство чехов против «глумления над памятью» о воинах СССР

https://static.news.ru/photo/dee7fc24-91f4-11ea-aa9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Действия муниципальных властей Праги не отражают настроения большинства граждан Чехии, заявил посол России в республике Александр Змеевский. По его мнению, чиновники глумятся над памятью о советских воинах-освободителях.

Мнение жителей страны подтверждает позиция президента Милоша Земана. Кроме того, в диппредставительство поступает множество писем об этом. При этом сам факт может привести к появлению новых «историко-политических фобий», написал он в Facebook.

До сих пор находятся желающие безответственно спекулировать на исторической памяти, интерпретировать ход событий в угоду сиюминутной политической конъюнктуре, искать в прошлом поводы для претензий и обид. Не гнушаются даже героизировать нацистских пособников, — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что в России помнят и ценят вклад чехов и словаков в победу.

Как писал NEWS.ru, чешский президент Милош Земан назвал глупостью решение властей муниципалитета Прага-6 демонтировать памятник советскому маршалу Ивану Коневу — руководителю операции по освобождению Чехословакии от нацистских войск в 1945 году.

Монумент демонтировали в начале апреля. Муниципальные власти пообещали поместить монумент в Музей памяти ХХ века. В Кремле предложили вернуть памятник на своё место или передать его России.