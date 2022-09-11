Кнайсль: Европа сама спровоцировала энергетический кризис Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: политики Европы сами спровоцировали энергетический кризис

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Карин Кнайсль

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что кризис в электроэнергетике Европы начался в 2021 году. Его спровоцировали сами европейские политики, отметила она в беседе с ТАСС.

У нас был кризис в электроэнергетике еще до того, как начался газовый кризис. Это результат либерализации последних 15–18 лет, мы переживаем его с апреля 2021-го, то есть уже больше года. <...> В целом это ситуация, которую мы сами спровоцировали, — подчеркнула Кнайсль.

Она считает, что в настоящее время рынок электроэнергии в Европе работает «по каким-то непонятным принципам». Это не классический рынок спроса и предложения.

Его около 18 лет назад направили в сторону предпочтения возобновляемой энергии. Из этого вышло, что рынок получился очень перекошенным, — указала экс-дипломат.

Кнайсль рассказала, что после апреля 2021 года цены на электроэнергию увеличились на 30–40%. Сейчас же рост доходит до 400%, что ведет к упадку домохозяйств.

Ранее стало известно, что министр по вопросам окружающей среды и климата Португалии Дуарте Кордейру заявил: Евросоюз не должен обязывать государства сокращать потребление электричества. Подобное решение может приниматься каждой страной самостоятельно, отметил он.