Кличко спел песню со своими крылатыми фразами

Мэр Киева Виталий Кличко исполнил песню «Однажды я стану мэром» во время концерта группы «Карта свiту», состоявшегося 30 сентября. Видео опубликовал градоначальник на своей странице в Instagram. Эта музыкальная композиция была презентована в июне. В текст песни вошли самые известные высказывания мэра.
В публикации Кличко
Кличко ранее выпустил сборник своих оговорок под названием «Далее будет. Я не молчу».
В мае 2021 года российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) от лица мэра Киева позвонили ночью президенту Украины Владимиру Зеленскому и попросили якобы принять заявление об увольнении.