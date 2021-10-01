Кличко спел песню со своими крылатыми фразами

Мэр Киева Виталий Кличко исполнил песню «Однажды я стану мэром» во время концерта группы «Карта свiту», состоявшегося 30 сентября. Видео опубликовал градоначальник на своей странице в Instagram. Эта музыкальная композиция была презентована в июне. В текст песни вошли самые известные высказывания мэра.

В публикации Кличко пожелал музыкантам удачи. Он добавил, что «нужно мечтать», тогда станешь мэром. Трек попал в тренды музыкальных хит-парадов, в том числе и в топ новинок Apple Music.

Кличко ранее выпустил сборник своих оговорок под названием «Далее будет. Я не молчу».

В мае 2021 года российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) от лица мэра Киева позвонили ночью президенту Украины Владимиру Зеленскому и попросили якобы принять заявление об увольнении.