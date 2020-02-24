https://static.news.ru/photo/71b40f8c-5705-11ea-865b-fa163e074e61_660.jpg Фото: prefecturedepolice/facebook.com

Сотрудники правоохранительных органов Парижа заблокировали полицейский участок в 13 округе французской столицы. Причиной стало плохое самочувствие китайского туриста, который приходил написать заявление о краже.

На место ЧП вызваны врачи, которые должны определить, заражён ли гражданин КНР коронавирусом, передаёт BFM TV. До появления заключений медиков территория будет закрыта.

Вспышка заболевания, вызываемого коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года. За пределами Китая случаи заражения выявлены в 30 странах, включая Россию. По состоянию на утро 24 февраля жертвами коронавируса стали более 2,6 тысячи человек, почти 80 тысяч заразились, около 25 тысяч выздоровели.

При этом, как писал NEWS.ru, китайские врачи зарегистрировали 195 случаев повторного заражения коронавирусом в городе Ухань, ставшем эпицентром эпидемии